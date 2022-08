Geriatria Goiânia – O que é sarcopenia em idosos?

Dra. Eliza de Oliveira Borges, CRM-GO: 14388 / RQE: 9751. Geriatra e fundadora do Projeto Cuidar – Geriatria Goiânia (https://geriatriagoiania.com.br). - Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG; - Pós-graduação em Cuidados Paliativos - Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - Seção Goiás (gestão 2020 - 2023). Os artigos são de responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a opinião do veículo.