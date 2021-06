Geriatria Goiânia – Conheça as complicações da gripe em idosos

Diante da nossa realidade, nunca é demais reforçar esse alerta.

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocada pelo vírus da Influenza, com grande potencial de transmissão. Nesse contexto de pandemia, o foco é a síndrome respiratória causada pelo Sars-COV-2 (COVID 19), que pode se confundir com o quadro causado pelo vírus Influenza. Os sintomas mais comuns são: febre, dor no corpo e tosse seca.

Em idosos, é importante ressaltar que a febre pode estar ausente e os sintomas atípicos podem prevalecer, como quedas, confusão mental e hipotermia. A evolução pode ser mais arrastada, com potencial de complicações, como por exemplo:

– Evolução para pneumonia viral ou bacteriana grave, com consequente acometimento sistêmico;

– Encefalite (inflamação e infecção cerebral);

– Miocardite (inflamação do músculo cardíaco);

– Miosite (inflamação dos músculos);

– Eventos tromboembólicos (como, infarto e AVC).

Todo idoso com gripe, nesse contexto de pandemia, deve ser acompanhado. Os casos que evoluem sem sinais de alarme podem ser acompanhados até mesmo por teleconsulta. Mas a presença de piora progressiva, alterações nos exames laboratoriais e de imagem ou sinais clínicos de alarme (queda, confusão mental, sonolência, falta de ar, febre ou queda da temperatura, queda da saturação basal) demandam acompanhamento presencial, ponderando a internação.

Conhecer as complicações é importante para entendermos a recomendação da vacinação contra Influenzae e COVID 19. Vacina não foi feita para eliminar a possibilidade de gripe, mas justamente para prevenir casos complicados.

Projeto Cuidar

Geriatra

Dra Eliza de Oliveira Borges

CRM-GO 14388 RQE: 9751

Contato: (62) 3218-5034

Endereço: Viva Bem – Rua 132, nº 159, Setor Sul – Goiânia – Goiás.

Site: https://geriatriagoiania.com.br

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

– Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

– Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

– Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG;

– Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto PalliumLatinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

– Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestão 2020 – 2022).