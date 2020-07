Fimose na infância: o que fazer?

Fimose é a incapacidade de retrair o prepúcio dificultando ou impossibilitando a exposição da glande (a cabeça do pênis). Geralmente quase todos os recém-nascidos apresentam a fimose primária ou fisiológica que resolve espontaneamente em mais de 90% dos meninos nos primeiros 3 anos de vida.

Importante ressaltar aos pais e cuidadores que devem evitar tracionar o prepúcio com manobras denominadas “exercícios ou massagens”, que teriam por objetivo ajudar na resolução da fimose. Estas manobras podem levar a micro traumas locais e evoluir para fibrose do prepúcio, originando uma fimose patológica secundária aos traumatismos locais.

Além do mais, algumas crianças ficam bastante traumatizadas com estas manobras e manipulações, o que ocorre em decorrência do desconforto/dor que as mesmas podem gerar. Portanto, o recomendável aos pais é que evitem estas manobras prepuciais traumáticas, e no que se refere a higiene local, devam exercer uma suave tração do prepúcio e higienizar localmente no momento do banho. Por outro lado, nas crianças que persistirem com fimose após o terceiro ano de vida, estaria recomendado tratamento.

As opções terapêuticas na abordagem da fimose patológica congênita são o tratamento clínico com corticosteroides tópicos ou a cirurgia (Postectomia). A escolha do tratamento é compartilhada entre o médico e a família, expondo-se as características de cada modalidade terapêutica para a tomada de decisão.

Para agendamento, informações e dúvidas:

Contato: (62) 3096-3200

Whatsapp: (62) 98210-7233

Visite nosso site: https://drvictorgedda.com.br

Endereço: Hospital do Rim, Alameda das Rosas, N°2041, Setor Oeste, Goiânia, Goiás.

Dr. Victor Rassi Gedda

-Urologista

-CRM-GO 19520 / RQE: 11785

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia

Atendimento em:

-Urologia Geral

-Endourologia

-Uro-oncologia

-Uropediatria

-Cirurgia Laparoscópica