Exportação de pecuária brasileira para Nigéria: Brasil conquista 71ª abertura de mercado em 2023

O governo brasileiro comemorou com entusiasmo o recente anúncio da autoridade sanitária da Nigéria, que autorizou a exportação de bovinos e bubalinos vivos para reprodução, além de leite e produtos lácteos oriundos do Brasil.

Em 2023, a Nigéria importou mais de US$ 875 milhões em produtos do agronegócio brasileiro, destacando-se como um importante parceiro comercial do Brasil no continente africano. Essa nova abertura de mercado não apenas demonstra a confiança no sistema brasileiro de controle sanitário, mas também abre vastas oportunidades para os produtores brasileiros, tendo em vista o enorme potencial de crescimento demográfico e econômico da África.

Com este anúncio, o Brasil atinge sua 71ª abertura de mercado em 2023, somando 149 novos mercados em 52 países desde o início do ano.

Esses resultados são consequência do esforço conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), sublinhando a importância da colaboração interministerial na promoção e expansão das exportações brasileiras.