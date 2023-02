Especialista em Reprodução Humana Goiânia – Você sabe qual é o seu período mais fértil?

Esse assunto é muito importante entre as mulheres que querem ter filhos. Isso porque, é durante o período fértil que o corpo da mulher libera o óvulo para que possa acontecer uma possível gravidez.

Para entender sobre o período fértil, antes precisamos saber o que é a ovulação. Nesta fase do ciclo menstrual chamada de ovulação, a célula reprodutora feminina, o óvulo é liberado pelo ovário. Após isso, o óvulo é captado pelas fímbrias e continua seguindo até a parte média da trompa, onde se encontra com o espermatozoide e ocorre a fecundação. O óvulo fertilizado se desloca até o útero para sua implantação.

Caso não ocorra fecundação, em média de 48 horas após a ovulação o ovócito degenera, não sendo capaz de ser fertilizado.

Mesmo que a ejaculação tenha ocorrido alguns dias antes da ovulação, os espermatozoides podem sobreviver entre 36 a 72 horas dentro do trato reprodutivo da mulher e encontrar o óvulo assim que for liberado, ocorrendo assim a fecundação.

Agora vamos entender a relação entre ovulação e período fértil. A ovulação é um acontecimento em que o óvulo e liberado para ser fecundado e ocorre dentro do período fértil.

Para saber quando é o período fértil a mulher precisa saber o tempo de duração do seu ciclo, que inicia no primeiro dia da menstruação e conclui com a próxima menstruação. Em ciclos regulares, a ovulação ocorre em média no 14º dia do período menstrual, então o período fértil começa 4 dias antes da ovulação e termina 1 dia após. Neste prazo estamos considerando o tempo de sobrevida dos espermatozoides que é de 5 dias e 1 dia do óvulo, após ser liberado.

No caso de mulheres com ciclo irregular, faz-se uma estimativa considerando o pelo menos, seis ciclos. Entre estes ciclos, é considerado o mais curto e o mais longo. Do ciclo mais curto é subtraído 18 dias, e do mais longo 11 dias. O período fértil será o intervalo entre esses dois resultados, que será bem amplo.

No período fértil também podemos observar algumas mudanças sutis, como:

Muco vaginal “pegajoso”

A secreção vaginal tem consistência de clara de ovo, não tem odor e é mais fina e “pegajosa”. Ao fazer o teste do muco usando o polegar e o indicador, as mulheres podem observar o muco se estendendo.

Aumento na temperatura basal

Esta é a temperatura do nosso corpo assim que acordamos e que no período fértil pode aumentar para 0,3ºC a 0,5ºC. Porém este sinal geralmente acontece quando a ovulação já aconteceu há mais de 1 dia.

Aumento da libido

No período fértil, ocorre um aumento nos níveis de estrogênio no corpo, aumentando a libido o que favorece a ter relações sexuais.

Dor leve no baixo ventre

A mulher poderá sentir uma dor leve sinalizar que o ovário está liberando o óvulo.

É importante que fique claro que cada mulher tem um ciclo menstrual e período fértil diferentes.

Para auxiliar na identificação do período fértil uma ótima alternativa são os kits de teste de ovulação. A recomendação é não ingerir líquidos 2 horas antes ou aguardar escolher uma ocasião em que você não tenha urinado por 4 horas.

Entre em contato se você estiver com dificuldade de engravidar.

