Especialista em Reprodução Humana Goiânia – Fazer testes de ovulação todo mês aumenta minhas chances de engravidar?

Os testes de ovulação podem ser grandes aliados para o casal que está tentando engravidar. Isso porque ele consegue identificar a presença do hormônio luteinizante (LH), sinalizando a proximidade do fenômeno ovulatório, ou seja, o período mais fértil das mulheres. Entende-se por dias férteis o período do ciclo menstrual da mulher em que ocorre a liberação de um óvulo pelos ovários, propiciando o encontro com o espermatozoide para que ocorra a fecundação.

A espécie humana possui um período fértil curto, equivalente ao tempo de sobrevivência do óvulo, estimado em apenas 20 horas. As chances de gravidez são maiores nos 4 dias que antecedem a ovulação e caem drasticamente após o fenômeno ovulatório. Portanto sempre indicamos iniciar os períodos de namoro antes da data prevista da ovulação já que o cenário ideal é já ter espermatozoides na trompa uterina no momento em que o folículo expelir o óvulo.

Para ter mais sucesso, os testes de ovulação devem ser feitos próximos das datas previstas de ovulação que dependerá do ciclo menstrual da mulher. Por exemplo: se a mulher apresenta ciclos menstruais de 28 dias, a ovulação ocorrerá no 14° dia, então o período ideal para namorar é o intervalo entre o 10° e o 14° dia do ciclo. Neste caso, os testes de ovulação devem ser realizados durante este período para uma maior eficácia.

Além do teste de ovulação, existem alguns sinais no organismo da mulher que indicam que ela está na fase de pré-ovulatória. Um dos sinais é um pequeno aumento da temperatura corporal cerca de 0,5 graus e a liberação de um muco vaginal de consistência diferente — transparente e filante.

Observar, conhecer melhor o próprio corpo e utilizar os testes de ovulação ajuda a identificar com mais exatidão o período fértil. Neste período a mulher que quer engravidar deve manter relações sexuais sem prevenção, todos os dias ou pelo menos em dias alternados, uma vez que o espermatozoide sobrevive cerca de 72 horas no interior da trompa uterina materna.

Em caso de dificuldade para engravidar procure um médico especialista em Reprodução Assistida.

Assista o vídeo:

Dr. Ricardo Pimentel

Especialista em Reprodução Humana

CRM-GO 15740 / RQE 12421/13793

Research Fellow and Scientist in Human Reproduction at New York University;

Especialista em Reprodução Assistida pela USP- Ribeirão Preto;

Doutor em Reprodução Humana pela USP-RP em parceira com a New York University;

Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia e em Reprodução Assistida pela FEBRASGO.

