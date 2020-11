Especial com Alcivando Lima – O QUE TU FARIAS?

“Nada mais cretino do que a paixão política. É a única paixão sem grandeza, a única que é capaz de imbecilizar o homem”. Nelson Rodrigues – Romancista e teatrólogo brasileiro

— Cara, se tu fosses o presidente, o que é que tu farias?

— Presidente, eu? Decretava que todo brasileiro tem que ter vergonha na cara

— Não vale, Capistrano de Abreu disse isso há mais de cem anos e revogou as disposições em contrário.

— Certo que disse. Só que ele não tinha nenhum poder e eu, presidente, mando, prendo e arrebento ta ok?

— Assim na marra qualquer bocoió faz. Não ser anti-intelectual, ter inteligência não inflamada e nem regelada, não achar viril a violência, valorizar a ciência e estar em sintonia com o congresso nacional e o poder judiciário.

— Congresso? Se gasta uma grana preta com esse povo. Olha, o Brasil tem vinte e seis estados e o distrito federal, certo? Comigo, cada qual terá 1 representante fiscal em seus pontos cardeais — não conta seus colaterais e sub-colaterais. Elimina-se o nome deputado, isso estufa o peito, envaidece e o fulano fica besta e coage o povo a custear suas mordomias. Feita as contas, teremos 108 fiscais (54 mulheres, 54 homens) que receberão o bastante para comer, vestir e morar decentemente. Apurando dá uns R$15.000,00. Senador? Necas de senador. Senador pra quê? Vereador? Outra sinecura braba. Se tiver, será nos moldes dos representantes por estado e também na forma paritária: metade homens, metade mulheres, sem salário algum. O lema, a bandeira, é servir a pátria com ufania. Ganha-se notoriedade, diplomas, medalhas, etc. e nãos milhões por ano, ta sabendo?

—- Judiciário? Idem. Adeus Tajs Mahals que abrigam uma linhagem gastadora de bilhões e bilhões por ano e a rafameia no esgoto a céu aberto. E por falar em esgoto, li no Google que cada um de nós (linda ou feioso) produz cerca de 170 kg de fezes e 500 litros de xixi por ano, sabes? Pois é, multiplicado pela população o calafrio sobe espinha arriba ao saber que quase tudo é jogado nos córregos, rios e mares. Apeie de sua magnificência e analise onde tu vives o que comes e o que bebes e desista de saber como se fabrica uma salsicha, ave-maria, curuis credo!

— Segurança? Intrigante! A polícia está bandeando pra política. Política sem mamata é viúva pobre, feia e cheia de zoiudinhos agarrados na barra da saia, ninguém quer. Transporte? Prioridade para o ferroviário, debaixo e sobre a terra. Rodoviário serve não, polui muito, entope ruas e é caríssimo. Lazer? Água, muita água. Lagos e áreas verdes espalhados por toda a cidade.

— Cara, se tu ganhar não toma posse não! Vão te moer no cacete, aposto!

— Será?