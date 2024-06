Energia solar no Brasil alcança mesma potência de Itaipu

A capacidade operacional das maiores usinas solares do Brasil ultrapassou 14 gigawatts (GW) em junho, igualando a potência instalada da hidrelétrica de Itaipu, informou a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

O Nordeste do Brasil lidera em potência instalada com 59,8%, seguido pelo Sudeste com 39,1%, Sul com 0,5%, e Norte e Centro-Oeste com 0,3% cada.

A Absolar afirma que, apesar da dependência da luz solar, é possível aumentar a participação das fontes renováveis na matriz elétrica do país. A expansão das usinas solares pode assegurar a confiabilidade e estabilidade do sistema elétrico.

Um estudo conjunto do Ministério de Minas e Energia, EPE, ONS e GIZ, realizado entre 2019 e 2021, mostrou que as hidrelétricas garantem o equilíbrio do sistema em períodos de variação de vento e luz solar.

Em 2023, o Brasil alcançou 15,7 GW de potência em energia solar, consolidando-se como o terceiro maior produtor mundial. Desde 2012, o setor solar no país gerou mais de 424 mil empregos e arrecadou R$ 20 bilhões para os cofres públicos.