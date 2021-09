Dr Victor Rassi Gedda – Meu PSA deu alto. E agora?

O PSA é o exame de sangue que juntamente com o toque retal auxilia na detecção do câncer de próstata. No entanto, o paciente que apresenta um resultado alto de PSA não significa, necessariamente, que esteja com câncer de próstata.

Outros fatores também podem ocasionar a alteração do PSA, como: inflamações da próstata (prostatites), infecções urinárias, hiperplasia prostática benigna, o avanço da idade e outras condições.

É importante que além do PSA seja realizado o exame de toque retal e colher uma boa histórica clínica para ajudar na elucidação diagnóstica. Se houver a presença de nódulos endurecidos ou alguma anormalidade na região, pode ser necessário realizar a biópsia para investigar o câncer de próstata.

Se o seu PSA está com valores alterados, procure o urologista para avaliação.

