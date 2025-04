Dr. Marco Túlio Cruvinel, urologista em Goiânia, explica passo a passo como é feito o diagnóstico do câncer de próstata

5/5 - (1 voto)

O câncer de próstata é uma realidade que atinge milhares de homens todos os anos, especialmente após os 50 anos. O problema é que, na maioria das vezes, a doença não apresenta sintomas nas fases iniciais, o que dificulta o diagnóstico precoce e pode atrasar o início do tratamento.

Em Goiânia, o urologista Dr. Marco Túlio Cruvinel (CRM-GO 8910 / RQE 5352) orienta sobre as etapas fundamentais para identificar o câncer de próstata a tempo, antes que ele avance para estágios mais graves.

1. Primeira consulta com o urologista

Tudo começa com uma avaliação clínica detalhada. “Analisamos sintomas urinários, histórico familiar e outros fatores de risco. Essa conversa inicial é o que vai direcionar os exames mais adequados para cada paciente”, afirma Dr. Marco Túlio.

2. Exame de toque retal

Mesmo com avanços tecnológicos, o toque retal continua essencial. Com o exame, o médico consegue sentir alterações na próstata, como nódulos ou áreas endurecidas que podem indicar algo fora do normal.

3. Exame de sangue (PSA)

O PSA é um exame simples de sangue, que mede os níveis de uma proteína produzida pela próstata. Quando os valores estão alterados, é um sinal de alerta. “Sozinho o PSA não fecha diagnóstico, mas é um aliado valioso quando avaliado junto com o toque”, explica.

4. Ressonância da próstata

Caso haja suspeita, o próximo passo é um exame de imagem mais preciso: a ressonância magnética multiparamétrica, que ajuda a visualizar se há lesões suspeitas dentro da próstata.

5. Biópsia

A biópsia prostática é o exame que confirma ou descarta o câncer. O médico retira pequenas amostras da glândula para análise em laboratório. “Além de confirmar a doença, a biópsia mostra o grau de agressividade do tumor, o que ajuda a definir o melhor tratamento”, destaca Dr. Marco Túlio.

Diagnóstico precoce aumenta as chances de cura

Segundo o urologista, quanto mais cedo o câncer for identificado, maiores são as chances de tratamento com sucesso. Por isso, o ideal é que os homens não esperem ter sintomas para procurar o médico. “Prevenção salva vidas. A consulta anual com o urologista deve fazer parte da rotina masculina”, finaliza.

