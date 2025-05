Avalie o Post post

A dor testicular pode ter causas benignas ou indicar situações de alto risco. Reconhecer os sintomas e procurar atendimento médico imediato pode evitar complicações e preservar a fertilidade.

Veja as 7 principais causas:

Torção testicular – dor intensa, inchaço rápido, urgência cirúrgica Epididimite – infecção sexualmente transmissível Varicocele – veias dilatadas, pode afetar fertilidade Caxumba testicular – após infecção viral Prostatite – inflamação da próstata Hidrocele – acúmulo de líquido Câncer testicular – nódulo indolor, progressivo

Atenção a qualquer alteração no volume, textura ou dor no escroto.

