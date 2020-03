A Síndrome de Down também chamada de Trissomia 21 é uma anomalia genética causada pela presença de 3 cromossomos no par número 21. Por isso o Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado em 21 de março (21/03).

O Dia Internacional da Síndrome de Down tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o seu bem-estar e a inclusão das pessoas com Down na sociedade.

Todas as pessoas com síndrome de Down devem ter oportunidades para viver vidas plenas e serem incluídas em igualdade de condições com os demais, em todas as esferas da sociedade.

Sobre a Clínica Gedda

A Clínica Gedda possui uma equipe médica especializada que preza pelo atendimento de qualidade.

Atendemos:

-Clínica Geral

-Cardiologia

-Ginecologia

-Oftalmologia

-Urologia

-Dermatologia

-Ortopedia

-Psicologia

Exames:

-Laboratoriais

-Imagem

-Cardiológicos

-Oftalmológicos

-Ginecológicos

-Pulmonares

Nossos contatos:

Contato: (62) 3202-9999

Whatsapp: (62) 99825-6655

Visite nosso site: https://clinicagedda.com.br//

Endereço: Av. Paulo Alves da Costa, N°22, Qd.10, Lt 09/12, Parque Amendoeiras, Goiânia, Goiás.

Responsável Técnico:

Dr. Victor Rassi Gedda

CRM-GO 19520