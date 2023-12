Detran-GO: Mais de 51 mil provas práticas programadas para dezembro em 119 bancas examinadoras

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) desmente informações equivocadas acerca da possibilidade de cinco mil alunos ficarem sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) devido à falta de bancas examinadoras. Mesmo diante da redução de 100 examinadores no último ano, a autarquia assegura que tem mantido o atendimento regular em todo o estado de Goiás.

De janeiro até a última terça-feira (05/12), foram aplicadas 264.937 provas práticas no estado, superando em 3% a média dos últimos quatro anos, que registrou 257.865 provas anuais. Para o mês de dezembro, estão programadas 119 bancas examinadoras, com 33.320 vagas para provas de categorias de quatro rodas (B, C, D e E) e 17.850 vagas para a categoria A (motocicleta).

Desde o término da pandemia, cada banca teve suas vagas aumentadas, comportando atualmente até 280 provas de quatro rodas e 150 provas de duas rodas. Em algumas cidades, como Mineiros e Itumbiara, o número de candidatos agendados pode não preencher todas as vagas disponíveis. Em Itumbiara, por exemplo, apenas 60 candidatos foram agendados até o momento.

A abertura de bancas segue uma programação alinhada com as demandas apresentadas pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) e a movimentação dos processos abertos, já que a prova prática é a última etapa do processo de habilitação, com validade de 12 meses, conforme a resolução 789/2020 do Conselho Nacional de Trânsito.

O Detran-GO esclarece que muitos processos prestes a vencer em dezembro são remanescentes da pandemia, com prazos estendidos pelo Contran diversas vezes. Alguns processos permanecem abertos por mais de três anos.

Mesmo sem a autonomia para prorrogar processos, o Detran-GO reafirma seu compromisso em atender os interesses dos candidatos à habilitação e se coloca à disposição para um diálogo transparente e honesto com os permissionários.

Para atender ao aumento da demanda, o Detran-GO está formando mais examinadores e planeja expandir seu quadro por meio do credenciamento de servidores públicos e particulares com o curso necessário para atuar como examinadores de trânsito.

Em parceria com a Secretaria de Administração, a autarquia está finalizando o processo de contratação de temporários e planeja realizar um concurso público no próximo ano, visando levar bancas examinadoras aos 246 municípios goianos.

Bancas Agendadas para Dezembro:

Total: 119 até o dia 22

14 na região do Entorno do DF

Dados Relevantes:

Média de provas nos últimos 4 anos: 257.865 provas por ano

Número de provas aplicadas neste ano (até 5 de dezembro): 264.937

Vagas abertas para dezembro: 33.320 (categoria quatro rodas) e 17.850 (categoria duas rodas)

Total de provas: 51.170

Demanda: Candidatos com processos abertos que concluíram o curso prático correspondem a 26 mil. Destes, 16 mil já fizeram a prova pelo menos uma vez (Reteste).