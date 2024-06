Demissional: pode pedir teste de gravidez?

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu que exigir exame de gravidez na demissão de uma empregada não é discriminatório nem viola sua intimidade. A decisão visa garantir segurança jurídica ao término do contrato de trabalho.

Uma empresa solicitou o exame durante o processo de demissão e a trabalhadora alegou discriminação, pedindo indenização e afirmando que a demissão seria evitada caso estivesse grávida, devido à estabilidade provisória garantida pela Constituição.

No entanto, foi negada a solicitação, reforçando que a exigência do exame não é proibida por lei na demissão.

O TST confirmou a decisão, destacando que o exame demissional de gravidez protege tanto a empregada quanto o empregador. Ele assegura que, se a trabalhadora estiver grávida, o empregador poderá manter a estabilidade no emprego ou indenizá-la, evitando futuras ações judiciais.

