Conheça os principais sintomas da síndrome do túnel do carpo

A síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia causada pela compressão do nervo mediano no canal do carpo, que se localiza entre a mão e o antebraço.

A causa principal da síndrome do túnel do carpo é a L.E.R. (Lesão do Esforço Repetitivo), ocasionada por movimentos repetitivos como digitar. Também estão presentes causas traumáticas (quedas e fraturas), inflamatórias (artrite reumatoide), hormonais (gravidez e menopausa) e medicamentosas. Algumas doenças podem também estar associadas como diabetes mellitus, artrose, hipotireoidismo e hipertireoidismo.

A síndrome do túnel do carpo apresenta como sintomas mais frequentes:

-Dor intensa ou dormência nas mãos que se manifesta à noite.

-Dor irradiada até o ombro, acompanhada de sensação de peso ou cansaço.

-Ausência de sensibilidade na ponta dos dedos, dificultando as atividades manuais.

O diagnóstico é realizado pelo ortopedista através de exame clínico e exames de imagem. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, considerando a gravidade do quadro. O tratamento clinico é realizado através da imobilização da região e o uso de anti-inflamatório. O tratamento cirúrgico é indicado para pacientes refratários ao tratamento clínico, ou que apresentam sinais e sintomas que denotam gravidade da doença.

