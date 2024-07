Conheça minha trajetória e o que me levou a escolher a Psiquiatria!

Eu não imaginava que eu iria ser psiquiatra, eu mesmo carregava um preconceito sobre a psiquiatria.

Porém um episódio me marcou bastante! No terceiro ano de faculdade de medicina eu sofri um quadro de depressão fortíssimo e naquela época o acesso a psiquiatria era muito ruim. Eu senti na pele a dor que as pessoas sentem nos transtornos mentais. Aquilo me despertou e fui fazer a residência de psiquiatria e subespecializei em psicoterapia!

Assista o vídeo:

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.