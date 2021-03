Confira a Agenda virtual da Semana do Sono  2021

Na Semana do Sono 2021 está acontecendo várias ações virtuais com o objetivo de levar informação para a população sobre a importância de cuidar do sono para se garantir saúde e qualidade de vida.

A Regional do Sono Centro-Oeste está promovendo no dia 19/03 (sexta) às 18:30 um webinar que irá abordar temas relacionados ao sono. O evento é gratuito e contará com a presença de especialistas em sono. Para se inscrever basta acessar o link: inscrição webinar

Confira a programação do Webinar do dia 19/03:

Semana do Sono – Centro-Oeste

18:30 às 18:50

Tema: Covid-19: Relações com o Sono

Dr. Nonato Rodrigues – Neurologista, Especialista em Medicina do Sono

18:50 às 19:10

Tema: Sono saudável e a importância do controle de estímulos em tempos de pandemia

Mônica Müller – Psicóloga Cognitivo-Comportamental, Especialista em Sono – TCCi

19:10 às 19:30

Tema: Insônia e Comorbidades

Dra. Giuliana Macedo – Neurologista e Neurofisiologista, Especialista em Medicina do Sono