Começa o período de matrículas para o ano letivo de 2024 na rede pública de ensino em Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), iniciou, nesta segunda-feira (13/11), as inscrições para o período de matrículas na rede pública de ensino. O processo abrange vagas para os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), ensino médio (1ª a 3ª série) e Educação de Jovens e Adultos (EJA), distribuídas entre as 998 instituições públicas estaduais.

À semelhança dos anos anteriores, as solicitações serão realizadas de forma online, através do site matricula.go.gov.br. Durante a solicitação, os interessados devem fornecer informações como nome completo, data de nascimento, CPF, endereço e número de telefone para contato.

Além disso, é necessário especificar a etapa de ensino, a série, o turno desejado e até três opções de escola. O sistema realizará a alocação com base nas escolhas do solicitante e na disponibilidade de vagas em cada unidade escolar.

Os resultados estarão disponíveis a partir de 11 de dezembro. A partir dessa data, os alunos poderão consultar o site para verificar em qual escola a vaga foi alocada. Em seguida, devem comparecer à unidade com os documentos pessoais (do estudante e do responsável), comprovantes de endereço e de escolaridade.

Neste ano, pela primeira vez, será necessário apresentar o certificado de vacinação emitido por uma unidade de saúde. O prazo para a confirmação e efetivação da matrícula se encerra em 15 de dezembro.

Para os já matriculados na rede estadual, a renovação será automática e deverá ser confirmada através do Termo de Renovação assinado pelos pais e/ou responsáveis. Alunos que desejam mudar de unidade devem solicitar a Transferência por Interesse Próprio (TIP) até 03 de dezembro.