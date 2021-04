Clínica Popular Goiânia – Conheça os principais sintomas da Doença de Parkinson

A Doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. E tem como sintomas tremores em repouso principalmente dos membros superiores, lentidão de movimentos, rigidez muscular e desequilíbrio. Também pode estar presentes sintomas como diminuição do olfato, alterações intestinais e do sono.

O diagnóstico da doença é essencialmente clínico, baseado nos sinais e sintomas do paciente. Apesar de ainda não haver cura, a doença é tratável com medicamentos que visam reduzir o prejuízo funcional decorrente da doença.

O Dia Nacional do Parkinsoniano é celebrado em 4 de abril no Brasil. A data visa conscientizar e alertar a sociedade sobre a Doença de Parkinson, que ao ser diagnosticada precocemente receba o tratamento adequado, diminuindo seu impacto sobre a qualidade de vida do paciente.

