Clínica Goiânia – Participe do Dia Mundial do Braile

No Dia Mundial do Braile vamos falar sobre a importância do braile na inclusão dos deficientes visuais na sociedade. O braile é sistema de escrita em que um código de seis pontos permite que um deficiente visual possa ler e escrever. É através desse método que crianças com deficiência visual são alfabetizadas.

Uma pessoa com deficiência visual bem treinada consegue ler utilizando a ponta dos dedos com metade da velocidade da leitura com os olhos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, as principais causas de cegueira no Brasil são: catarata, glaucoma, retinopatia diabética, cegueira infantil e degeneração macular. O tratamento precoce pode evitar uma deficiência ou perda visual. Por isso a importância de se consultar regularmente com o oftalmologista.

