Clínica Goiânia – Conheça os benefícios do chocolate para a saúde

Além do chocolate ser uma delícia, o seu consumo moderado também oferece uma lista de benefícios. E quanto maior a concentração de cacau na fórmula, melhor. O ideal para a saúde é que o chocolate acima de 70% de cacau na sua composição.

Confira os benefícios do chocolate para a saúde:

-O cacau é considerado o alimento com maior nível de antioxidantes do mundo. Além disso é rico em minerais como zinco, magnésio, fósforo, potássio, selênio, ferro e cálcio.

-Outro benefício da ação antioxidante do cacau é a redução da inflamação nas artérias e da aderência do colesterol à parede dos vasos, contribuindo para prevenir a formação de trombos na corrente sanguínea e, consequentemente, o AVC (acidente vascular encefálico).

-Quando se come chocolate, ocorre a liberação de serotonina, hormônio responsável pela sensação de bem estar. Ele também é responsável pela melhora do humor, do sono e do apetite.

-O chocolate por ser rico em cafeína, acelera o metabolismo e ajuda a queimar calorias, porém é preciso ingerir a versão com alto teor de cacau. Além disso, o chocolate reduz estresse e a ansiedade e aumenta a saciedade contribuindo também para o emagrecimento.

-O chocolate tem o poder de antienvelhecimento, devido a sua ação antioxidante e as vitaminas A e do complexo B que auxiliam a neutralizar os radicais livres do organismo.

Apesar dos benefícios do chocolate, ele deve ser consumido com moderação e dê preferência aos que contém 70% de cacau, com menor quantidade de gorduras e açúcar.

