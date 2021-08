Clínica do Sono Goiânia – Fumar pode favorecer o aparecimento de ronco, apneia obstrutiva do sono e insônia crônica  

O cigarro causa prejuízos não somente à saúde respiratória, mas também para a qualidade do sono. A nicotina provoca uma inflamação e edema nas vias áreas superiores, dificultando a passagem de fluxo do ar e favorecendo o desenvolvimento de ronco, apneia do sono e insônia crônica.

Além disso, a nicotina presente nos cigarros tradicionais e eletrônicos, e que pode também estar presente na mistura usada para o fumo do narguilé, é uma substância psicoestimulante que ativa os receptores simpáticos do sistema nervoso central, prejudicando a liberação dos hormônios do sono, a melatonina.

Quem fuma tem dificuldade para iniciar o sono e também desperta com mais facilidade, e quando dorme, tem um sono mais superficial e fragmentado.

Se você fuma e tem problemas para dormir procure tratamento! Cuide-se.

