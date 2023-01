Cirurgião Plástico Goiânia – Você conhece a técnica Dual Plane para implante de silicone?

Com certeza você já ouviu falar sobre as duas principais formas de colocar o silicone: a submuscular quando o implante fica atrás do músculo peitoral e a subglandular, quando a prótese é possicionada na frente do músculo e atrás da glândula mamária.

Nos anos 2000, surgiu uma nova técnica que uniu o melhor dessas duas anteriores, com resultados comprovados ao longo dos anos. É a dual plane!

A técnica dual plane consiste em colocar a parte superior e maior da prótese de silicone abaixo do músculo peitoral, enquanto a parte inferior fica sob a glândula mamária. Com isto a técnica dual plane oferece inúmeras vantagens.

A primeira vantagem é permitir uma recuperação mais rápida, isso por que a movimentação completa dos braços fica autorizada cerca de 1 hora após da cirurgia. A mulher pode dirigir e retornar as atividades diárias incluindo atividades físicas entre 48 a 72 horas após a cirurgia.

A técnica dual plane deixa uma aparência mais natural já que na parte superior da mama, a prótese ficará protegida pelo músculo peitoral. Além disso, evita o rippling, que é o aspecto enrugado da mama, que pode acontecer após a colocação da prótese de silicone.

À medida que os anos passam, existe a possibilidade da prótese se mover pela ação muscular, com esta técnica esse risco é evitado, já que somente parte da prótese está atrás do músculo. Reduz também as chances de contraturas capsulares, que são cicatrizes que se formam em volta do implante e pode provocar dor, alterar a forma ou endurecer a mama. Quando isso acontece é necessário trocar a próstese de silicone.

Agora que você conhece as vantagens da técnica Dual Plane para implante de silicone, agende sua consulta.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Consultório Dr. David Santana

Endereço: Av. T- 4, n° 1340, San Charbel Centro de Medicina, Consultório 8, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

WhatsApp: (62) 99800-6990

Visite nosso site: https://drdavidsantana.com.br

Atendimento:

Particular

Unimed

Procedimentos:

Prótese de silicone

Lipo HD

Lipo MD

Abdominoplastia

Prótese de Glúteos

Ritidoplastia

Blefaroplastia

Rinoplastia

Lipo de papada

Preenchimento Facial

Toxina Botulínica

Dr. David Santana, Cirurgião plástico Goiânia, Clínica de Cirurgia Plástica Goiânia, Melhor Cirurgião Plástico Goiânia, Cirurgia Plástica Goiânia, Cirurgião Plástico Goiás, Preenchimento Facial Goiânia, Toxina Botulínica Goiânia, Blefaroplastia Goiânia, Lifting Facial Goiânia, Lipo de Papada Goiânia, Abdominoplastia Goiânia, Abdominoplastia 360 Goiânia, Branquiplastia Goiânia, Cirurgia Pós Bariátrica Goiânia, Ginecomastia Goiânia, Lifting Crural Goiânia, Lipoaspiração Goiânia, Lipo Hd Goiânia, Lipo MD Goiânia, Lipo Goiânia, Lipoenxertia de Glúteos Goiânia, Mamoplastia de Aumento Goiânia, Mamoplastia Redutora Goiânia, Mastopexia Goiânia, Miniabdominoplastia Goiânia, Prótese de silicone Goiânia, Implante de silicone Goiânia, Prótese de Glúteos Goiânia, Otoplastia Goiânia, Cirurgia de orelha de abano Goiânia, Cirurgia de nariz Goiânia, Rinoplastia Goiânia, Toxina botulínica Goiânia, Preenchimento facial Goiânia, Lifting facial Goiânia, Lipo Goiânia, Preenchimento ácido hialurônico Goiânia, Ninfoplastia Goiânia, cirurgia íntima Goiânia