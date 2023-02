Cirurgião Plástico Goiânia – Acabe com as gorduras localizadas e flacidez com a Lipoabdominoplastia

Se você tem gordura localizada e flacidez, a lipoabdominoplastia é a cirurgia mais indicada. Isso porque na lipoabdominoplastia é composta de duas etapas: a lipoaspiração da gordura localizada na região e posteriormente a abdominoplastia para remover o excesso de pele. A incisão da cirurgia pode se estender até abaixo do umbigo ou acima dele, dependendo do grau de flacidez do paciente.

Como saber se a lipoabdominoplastia é indicada para você? Alguns sinais podem indicar se a cirurgia é para você: gordura localizada na parte inferior do abdômen; acúmulo em torno do umbigo, os famosos “donuts” e gordura localizada na lateral do tronco, na região dos flancos e cintura. Pessoas com esses perfis são candidatos à realização da lipoabdominoplastia.

A lipoabdominoplastia remodela o abdômen e devolve um contorno corporal bonito e harmônico!

E você, tem vontade de deixar o corpo mais bonito e harmônico? Agende sua consulta, podemos te ajudar!

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Consultório Dr. David Santana

Endereço: Av. T- 4, n° 1340, San Charbel Centro de Medicina, Consultório 8, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

WhatsApp: (62) 99800-6990

Visite o site: https://drdavidsantana.com.br

Atendimento:

Particular

Unimed

Procedimentos:

Prótese de silicone

Lipo HD

Lipo MD

Abdominoplastia

Prótese de Glúteos

Ritidoplastia

Blefaroplastia

Rinoplastia

Lipo de papada

Preenchimento Facial

Toxina Botulínica

Dr. David Santana, Cirurgião plástico Goiânia, Clínica de Cirurgia Plástica Goiânia, Melhor Cirurgião Plástico Goiânia, Cirurgia Plástica Goiânia, Cirurgião Plástico Goiás, Preenchimento Facial Goiânia, Toxina Botulínica Goiânia, Blefaroplastia Goiânia, Lifting Facial Goiânia, Lipo de Papada Goiânia, Abdominoplastia Goiânia, Abdominoplastia 360 Goiânia, Branquiplastia Goiânia, Cirurgia Pós Bariátrica Goiânia, Ginecomastia Goiânia, Lifting Crural Goiânia, Lipoaspiração Goiânia, Lipo Hd Goiânia, Lipo MD Goiânia, Lipo Goiânia, Lipoenxertia de Glúteos Goiânia, Mamoplastia de Aumento Goiânia, Mamoplastia Redutora Goiânia, Mastopexia Goiânia, Miniabdominoplastia Goiânia, Prótese de silicone Goiânia, Implante de silicone Goiânia, Prótese de Glúteos Goiânia, Otoplastia Goiânia, Cirurgia de orelha de abano Goiânia, Cirurgia de nariz Goiânia, Rinoplastia Goiânia, Toxina botulínica Goiânia, Preenchimento facial Goiânia, Lifting facial Goiânia, Lipo Goiânia, Preenchimento ácido hialurônico Goiânia, Ninfoplastia Goiânia, cirurgia íntima Goiânia