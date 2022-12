Cirurgião Plástico Dra Lorena Rosique – Como escolher o tipo de prótese de silicone?

A escolha do tipo de prótese de silicone deverá ser realizada em conjunto com o cirurgião plástico em consultório. A escolha irá depender de uma série de fatores conciliados com a expectativa da paciente. Entre os fatores estão:

Altura da paciente: mulher com uma estatura baixa, o recomendável é colocar implantes menores. Caso contrário, o resultado da cirurgia pode causar a impressão de que a paciente ganhou peso;

Elasticidade da pele: o formato do corpo e o tipo de pele são essenciais para que seja escolhida a prótese mais adequada para obter um resultado mais natural;

Tamanho do tórax: cada tamanho de tórax será compatível com um tipo de prótese. Pessoas com tórax largo, por exemplo, se recomenda próteses mamárias com bases maiores.

Com todas as informações, o cirurgião consegue indicar o tipo de prótese mamária ideal para cada paciente, assim como o volume de implante que proporcionará o melhor resultado. Atualmente, existem três tipos de prótese de silicone. São elas:

Prótese de silicone cônica

A prótese de silicone cônica promove maior proeminência na região dos mamilos, projetando os seios mais para frente. É um dos tipos de prótese indicado para pacientes com o tórax estreito.

Prótese de silicone redonda

A prótese redonda tem uma aparência arredondada e volumosa na região do colo da mama, próxima ao pescoço. Esse tipo de prótese mamária é o mais utilizado nos centros cirúrgicos. É indicada para as pacientes com tórax proporcional.

Prótese de silicone anatômica ou em gota

A prótese de silicone anatômica ou em gota promove um efeito mais natural às mamas da paciente. Este tipo de prótese de silicone é indicado para a reconstrução mamária após a mastectomia, por ter um formato mais próximo do real.

Outra característica importante ao escolher a prótese de silicone ideal, é o perfil da prótese que dependerá da medida do tórax da paciente e de biotipo. Ele é responsável por promover um resultado mais natural ou artificial.

Os perfis de prótese de silicone são divididos em: baixo, moderado (sendo que ambos apresentam menor projeção e base maior), alto e super alto (próteses mamárias com maior projeção).

A escolha do formato ideal é determinante para o resultado mais satisfatório.

