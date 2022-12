Cirurgiã Plástica Dra Lorena Rosique – O que é lipoescultura de alta definição?

Você já ouviu falar de pessoas que passam horas na academia todos os dias e fazem dieta, mas ainda assim não conseguem atingir a aparência dos modelos em capas de revistas fitness?

Com certeza sim, ou, até mesmo, você pode ser uma delas.

Isso acontece porque em nosso corpo existe uma camada de tecido adiposo (que possui células especializadas em armazenar gordura), entre a pele e a musculatura. Assim, mesmo que uma pessoa malhe muito, é provável que os músculos fiquem escondidos por conta da gordura armazenada.

Nesses casos, iniciamos a lipoescultura com a lipoaspiração eliminando o depósito de gordura em regiões específicas e proporcionando a definição do contorno corporal. A gordura retirada na lipoaspiração é utilizada por meio de injeções de enxerto de gordura em outras partes do corpo, para preencher depressões ou remodelar regiões.

Portanto, a lipoescultura é indicada para pessoas dentro ou próximo de seu peso ideal, que desejam um corpo de aparência mais definida. O procedimento é indicado para pacientes que não conseguiram eliminar depósitos de gordura em regiões específicas com dieta ou exercícios, pacientes com gordura localizada com desproporção ao restante do corpo, para aqueles que possuem pequenas área de depressão de pele que podem ter resultado com enxerto de gordura. A lipoescultura também é indicada para pacientes com pouca definição de glúteos e quadril.

Nesse sentido, vale ressaltar também que, caso o indivíduo esteja com um peso acima do ideal, é muito provável que os resultados do procedimento não sejam satisfatórios, afinal, essa não é uma cirurgia que visa promover a perda de peso, e sim, modelar o corpo.

Por isso, é importante procurar um cirurgião plástico de confiança, que poderá fazer a melhor indicação caso a caso após uma avaliação completa, considerando a saúde e desejos do paciente.

Quer saber se a lipoescultura é indicada para você, agende a sua avaliação.

Dra. Lorena Duarte Rosique

Cirurgiã Plástica

CRM-GO 15293 / RQE 13.144

-Pós-Graduação em Medicina Estética

-Pós-Graduação em Terapia Intensiva Adulto

Singular Saúde Integrada

Endereço: Av T-4 esq com T-13, n° 1478, Setor Bueno, Edifício Absolut Center, Salas 183/184 A, Goiânia, Goiás.

Telefone: (62) 36366069

WhatsApp: (62) 99697-9406

Visite o site: https://dralorenarosique.com.br

Procedimentos:

-Abdominoplastia

-Lipoaspiração

-Mamoplastia

-Prótese de Glúteos

-Lifting facial

-Blefaroplastia

-Rinoplastia

-Fios de Sustentação

-Preenchimento Facial

-Toxina Botulínica

Dra Lorena Rosique, Cirurgiã Plástica Goiânia, Cirurgia Plástica Goiânia, Lipoaspiração Goiânia, Blefaroplastia Goiânia, Mamoplastia Goiânia, Prótese de Mama Goiânia, Prótese de silicone Goiânia, Abdominoplastia Goiânia, Prótese de Glúteos Goiânia, Lifting facial Goiânia, Rinoplastia Goiânia, Lipo Goiânia, Preenchimento Facial Goiânia, Toxina Botulinica Goiânia, Lipoenxertia de Glúteos Goiânia, Aparecida de Goiânia, Harmonização Goiânia