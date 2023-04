Cirurgião Geral Goiânia – Quais são os 5 tipos de hérnia abdominal?

As Hérnias Abdominais se manifestam de diferentes formas, conheça os 5 tipos principais:

Hérnia Umbilical

Localiza na região do umbigo e pode ser causada por diferentes motivos. Em bebês, a causa costuma ser congênita, relacionada com a abertura para a passagem do cordão umbilical. Já em adultos, são causas adquiridas que geralmente estão relacionadas com o aumento da pressão intra-abdominal, como obesidade, ascite (barriga d’água), gravidez, distensão abdominal, esportes de contato, entre outros.

Hérnia Epigástrica

De origem congênita, este tipo de hérnia fica na linha média do abdômen e ocorre quando há um problema na junção da musculatura nesse local, causando pequenos orifícios entre os músculos pelos quais podem surgir as hérnias.

Hérnia Incisional

Origina-se após um procedimento cirúrgico. Pode ser causada tanto pela cicatrização inadequada ou infecção das incisões, quanto por enfraquecimento da musculatura na região após o procedimento.

Hérnia Femoral

Ocorre na porção inferior da virilha, próximo ao início da perna, e tem como causa o deslocamento de gordura do abdômen e intestino para a região da virilha. Geralmente relacionada à gestação, esse tipo de hérnia tem maiores riscos de complicações. Apesar disso, não apresenta sintomas e geralmente só é notada pelo inchaço na região.

Hérnia Inguinal

Localizada na região da virilha, mais frequentemente em homens, e é caracterizada pela saída de uma parte do intestino ou de tecido abdominal através do canal inguinal. Pode ocorrer do lado direito, esquerdo ou em ambos.

Cada tipo de hérnia demanda um tratamento específico, por isso, é fundamental consultar um especialista para receber o diagnóstico adequado e recomendações do melhor procedimento para cada caso.

