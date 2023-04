Cirurgião Geral Goiânia – Cisto Pilonidal: o que é e quais são os tratamentos?

O Cisto Pilonidal é um processo inflamatório crônico que acontece na região interglútea, entre as nádegas e próximo ao cóccix. Caracterizado pelo crescimento irregular da pele na região, esse tipo de cisto pode provocar diversas manifestações, como abcessos (bolsas de pus), fístulas (pequenos orifícios que liberam uma secreção malcheirosa) e necrose.

Existem diferentes causas que podem levar ao surgimento do Cisto Pilonidal, como:

Sedentarismo e obesidade;

Má higiene;

Passar muito tempo sentado;

Usar roupas muito justas;

Excesso de pelos na região do cóccix.

Quanto aos sintomas, o Cisto Pilonidal pode permanecer assintomático, mas na fase aguda, o paciente pode sentir dor, ardor, calor e edema, além de notar a saída de uma secreção purulenta por um orifício que se abre na pele.

Infelizmente, o Cisto Pilonidal não se cura sozinho e precisa passar por um processo de tratamento que irá variar de acordo com a fase da doença. Em pacientes sem sintomas, é indicado não realizar intervenções e manter a observação para avaliar a evolução do quadro.

Caso ocorra uma formação de abscesso, é necessário realizar uma incisão na pele para fazer a drenagem da secreção purulenta e, se o Cisto Pilonidal voltar a aparecer, a indicação passa a ser cirúrgica, através de um procedimento que consiste na limpeza do local, com remoção de pelos e tecidos, e a cauterização do cisto.

Vale ressaltar que todos os tratamentos para Cisto Pilonidal são seguros e rápidos. Por isso, caso note a presença de um cisto na região entre as nádegas, a primeira indicação é procurar assistência médica para receber o diagnóstico adequado antes que o caso evolua, causando maiores desconfortos.

Dr. Guilherme Lamboglia

Cirurgião Geral

CRM 18204 / RQE 13812

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC;

Especialista em Cirurgia Videolaparoscópica.

