Cirurgia Robótica Goiânia – Todo câncer de próstata precisa de cirurgia?

Não. A escolha do método adequado para o tratamento deve ser sempre avaliada junto com o médico urologista e/ou oncologista e irá depender das características da doença e do paciente. Embora os tratamentos tradicionais como a radioterapia e a quimioterapia ainda sejam amplamente realizados, a cirurgia para câncer de próstata, principalmente a técnica robótica têm sido uma das alternativas mais vantajosas no tratamento da doença.

As recomendações mais comuns para o tratamento do câncer de próstata são:

-Para doença localizada (afetou apenas a próstata e não se espalhou para outros órgãos): cirurgia (aberta, laparoscópica e robótica), radioterapia e observação vigilante são as opções.

-Para doença localmente avançada: radioterapia ou cirurgia combinada com tratamento hormonal têm sido utilizadas.

-Para doença metastática (quando o tumor se espalhou para os linfonodos e outras partes do corpo): o tratamento mais indicado é a terapia hormonal.

