Cirurgia Robótica Goiânia – Quais os benefícios da Cirurgia Robótica na Urologia?

A cirurgia robótica é uma das técnicas que tem revolucionado o tratamento de câncer de próstata, sendo uma grande aliada nos procedimentos cirúrgicos complexos com espaços limitados ou com necessidade de detalhamento do órgão explorado.

Ao ser executada por cirurgiões capacitados e experientes, a cirurgia robótica permite alto nível de segurança, maior precisão, incisões menores, menor sangramento, menos dor, menor chance de complicações pós-cirúrgicas, menor risco de impotência e incontinência, uma recuperação mais rápida e retorno precoce às atividades cotidianas.

Ter qualificação e experiência em Cirurgia Robótica, e comprometimento com os cuidados dos pacientes é primordial para o sucesso do procedimento urológico. Aqui em Goiânia contamos com uma das plataformas mais modernas, o robô da Vinci Surgical System no Hospital Israelita Albert Einstein onde são realizadas as cirurgias robóticas da área de Urologia.

Entre em contato para saber mais sobre a cirurgia robótica.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Clínica Uro

Telefone: (62) 3157-2072

WhatsApp: (62) 99632-3672

Endereço: Órion Business & Health Complex, Avenida Portugal, 1.148, Bloco C Sala 3804 e 3806, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Visite nosso site: https://drmarcotuliocruvinel.com.br

