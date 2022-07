Cirurgia Robótica Goiânia – Quais as opções de tratamento para câncer renal?

As opções de tratamento para o câncer de rim irão depender do estágio da doença. Nos estágios iniciais (estagio I e II) os tumores ainda são pequenos e estão localizados somente no rim sem nenhuma disseminação. Neste cenário temos um leque de opções a oferecer aos pacientes passando por tratamentos cirúrgicos como a nefrectomia (radical/total ou parcial/retirada de parte doente do rim), técnicas de ablação ou a opção de observar as lesões em casos especiais.

O tratamento cirúrgico do câncer renal pode ser realizado de várias maneiras. Pode ser realizado através de cirurgia aberta ou videolaparoscópica. Esta última pode ser realizada com auxílio de um robô. A chamada cirurgia robótica.

Quando o tumor cresce em grandes veias ou se espalhou para linfonodos próximos, é considerado estágio III. Nestes casos, o principal tratamento é a remoção cirúrgica do rim. Nestes casos a nefrectomia total com retirada em bloco do rim é o tratamento tradicional.

Nos pacientes que apresentam doença avançada, com metástases à distância, pode-se optar por tratamentos associados ou não ao tratamento cirúrgico, entre eles, o tratamento sistêmico com imunoterapia ou com o uso de drogas alvo como os inibidores da angiogênese.

O médico irá escolher o melhor tipo de tratamento para o seu caso específico.

