Cirurgia Robótica Goiânia – Mitos sobre a Cirurgia Robótica

A Cirurgia Robótica é um grande avanço na Urologia. Porém, a falta de conhecimento da população sobre o assunto pode gerar alguns mitos que vamos esclarecer:

1-O robô opera sozinho.

MITO! Através de um console de comando e “joysticks”, o cirurgião controla os braços mecânicos que reproduzem seus movimentos com maior precisão, delicadeza e segurança.

2-O robô é conduzido por inteligência artificial.

MITO! Através da tecnologia de softwares, o cirurgião com o auxílio da equipe técnica é que conduz o robô.

3-Cirurgia por vídeo e robótica são iguais.

MITO! A cirurgia por vídeo conhecida como laparoscópica, é realizada com o auxílio de uma câmera de fibra óptica de visão 2D, com alta resolução, que mostra o campo cirúrgico através de um monitor. Os instrumentos cirúrgicos são manuseados pelo próprio médico.

Já na cirurgia robótica além da visão ser 3D, com visão total do campo cirúrgico, os instrumentos robóticos são controlados por meio de controles situados no console.

Dr. Marco Túlio Cruvinel

CRM-GO 8910 / RQE 5352

Urologista

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU);

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduando em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

