Cirurgia plástica Goiânia – Tem como diminuir a cicatriz da mastopexia?

Para quem está pensando em fazer uma mastopexia, a cicatriz é uma preocupação comum. A boa notícia é que, embora toda cirurgia deixe marcas, existem maneiras de torná-las menos visíveis. A escolha da técnica e os cuidados após o procedimento são fundamentais para alcançar um bom resultado estético.

Existem diferentes tipos de incisões usadas na mastopexia, como a cicatriz em “T” invertido, que é a mais comum, especialmente em casos que envolvem a remoção de bastante pele. Ela fica localizada ao redor da aréola, descendo verticalmente até o sulco da mama. Outras opções, como a cicatriz em “I” ou periareolar, são menos extensas, mas só são viáveis quando há menor flacidez a ser corrigida.

Para minimizar a cicatriz, os cuidados pós-operatórios são essenciais. É importante evitar a exposição direta ao sol, usar protetor solar regularmente e seguir as orientações do cirurgião. Produtos como fitas de silicone ou cremes para cicatrizes também podem ajudar a melhorar o aspecto da pele.

Ao longo do tempo, com os cuidados corretos, as marcas tendem a clarear e ficar menos perceptíveis. A escolha de um cirurgião experiente também faz toda a diferença no resultado, garantindo que a cicatriz seja discreta e bem posicionada.

