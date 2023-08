Cirurgia Plástica Goiânia – O que é e quando é indicada a Torsoplastia?

A Torsoplastia é a cirurgia plástica da região dorsal, para o tratamento do excesso de pele, gordura e flacidez existente em toda região lateral e posterior do tronco, ou dorso. Geralmente, o procedimento da torsoplastia é um complemento para o resultado da abdominoplastia, ajudando na melhora do contorno corporal.

Assim, a Torsoplastia é uma cirurgia indicada para pacientes que passaram por uma perda de peso expressiva, seja em decorrência de dietas ou, até mesmo, de cirurgia bariátrica. Além disso, pacientes que são vítimas do efeito sanfona também podem se beneficiar da técnica, pois a constante perda e ganho de peso pode causar flacidez na região, causando desconfortos estéticos.

Para entender se esse procedimento é a escolha ideal para você, é fundamental contar com o apoio de um cirurgião plástico experiente, que possua conhecimentos específicos sobre essa técnica!

