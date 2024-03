Cirurgia Plástica em Goiânia: Prevenção de Queimaduras e a Contribuição Vital dos Cirurgiões Plásticos

Goiânia, 12 de Março de 2024 – A prevenção de queimaduras emerge como a estratégia mais eficaz contra esse tipo de lesão, que não discrimina idade, afetando tanto crianças quanto adultos. Revelações estatísticas indicam que cerca de 80% desses incidentes ocorrem no ambiente doméstico, com uma porcentagem alarmante de 40% envolvendo crianças menores de 10 anos. Anualmente, o Brasil registra aproximadamente 1 milhão de novas vítimas de queimaduras.

Queimaduras são lesões induzidas pelo contato com fontes de calor ou frio extremos, incluindo agentes térmicos, químicos, elétricos, radioativos, e até mesmo animais ou plantas, como larvas, águas-vivas e urtigas. Essas lesões podem variar em gravidade, atingindo desde a camada superficial da pele até tecidos mais profundos, como músculos e ossos, dependendo da extensão e profundidade da queimadura.

Principais causas de queimaduras:

Líquidos superaquecidos, chamas diretas, superfícies quentes, eletricidade, agentes químicos e radioativos, radiação solar, frio intenso e fogos de artifício.

Cuidados imediatos e atendimento médico:

A primeira resposta a uma queimadura envolve resfriar a área afetada com água fria por aproximadamente 15 minutos e cobrir a lesão com um pano limpo. Queimaduras que afetam áreas críticas, como cabeça, pescoço e pés, ou que são resultantes de eletricidade, exigem atenção médica imediata, especialmente se cobrirem uma área extensa.

Medidas preventivas contra queimaduras incluem:

Evitar fumar em ambientes fechados, especialmente ao deitar.

Desligar a energia em casos de queimaduras elétricas.

Manter produtos inflamáveis e de limpeza fora do alcance de crianças.

Testar a temperatura da água antes do banho de crianças.

Manter objetos aquecidos e líquidos inflamáveis longe do alcance das crianças.

O papel vital do cirurgião plástico:

A cirurgia plástica desempenha um papel crucial além do estético, oferecendo uma importante função social e reparadora para vítimas de queimaduras. Esses especialistas estão envolvidos tanto na fase aguda do tratamento, promovendo a cicatrização, quanto no tratamento de sequelas, visando a recuperação da funcionalidade e aparência da pele.

Os cirurgiões plásticos realizam uma gama de procedimentos, que vão desde cirurgias reconstrutivas para restaurar funções e aparência após acidentes e queimaduras, até intervenções estéticas para melhorar a autoestima dos pacientes. Procedimentos como reconstrução de seios, reparo de feridas faciais, e cirurgias de mão fazem parte do escopo de atuação desses profissionais.

Em Goiânia, o comprometimento dos cirurgiões plásticos com o tratamento de queimaduras reflete a importância dessa especialidade na recuperação integral dos pacientes, reiterando a necessidade de prevenção e educação contínua sobre os riscos associados a queimaduras.