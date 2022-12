Cirurgiã Plástica Dra Lorena Rosique – Qualquer médico pode realizar cirurgia plástica?

O Brasil é um dos países que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, e também por isso, muitas cirurgias plásticas são realizadas por médicos sem a devida capacitação. Por isso, vamos esclarecer o que é necessário para a capacitação de um médico para realizar cirurgias plásticas.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) concede a permissão para que qualquer médico formado possa realizar qualquer ato médico, porém o título de especialista para cirurgia plástica eleva o nível de qualidade e segurança do procedimento.

Para a formação de um cirurgião plástico são necessários alguns pré-requisitos, entre eles:

Após a conclusão da faculdade de Medicina, é necessário fazer outra formação específica;

O médico deve fazer a residência em cirurgia geral que dura de 2 a 3 anos;

Após este período, ele faz mais três anos de residência médica em cirurgia plástica;

Após as residências, o profissional deverá ser aprovado nas provas escrita e oral realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e pela Associação Médica Brasileira (AMB). Só então o médico será considerado um especialista em cirurgia plástica.

Todo esse período de formação aponta que o médico teve acesso às devidas informações de maneira certificada e rigorosa, e se está habilitado a realizar todo o tipo de cirurgia plástica. A certificação pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica promove mais segurança para o paciente.

Além disso, o médico trabalha sob um código de ética, e deve realizar os procedimentos cirúrgicos em instalações médicas credenciadas e autorizadas pela Vigilância Sanitária. Os profissionais também devem ter equipamentos de qualidade e contar com uma equipe bem treinada e qualificada, garantindo segurança e eficiência nas cirurgias.

Se você está na dúvida sobre a formação do seu médico, faça a verificação da certificação pelo site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Também é possível verificar o registro de especialista na página do Conselho Federal de Medicina (CFM). Dessa forma, as orientações evitam que o paciente escolha um profissional sem capacitação adequada.

E os médicos esteticistas estão aptos a realizar cirurgias plásticas?

A Resolução do CFM Nº 2.116/2015 não reconhece a medicina estética como uma especialidade médica. Caso esses médicos atuem como cirurgiões plásticos, os mesmos estarão infringindo o Código de Ética Médica, já que o mesmo proíbe os profissionais de anunciar títulos para os quais não possuem certificação válida.

O médico esteticista possui pouco conhecimento e capacitação na área, não tendo o mesmo domínio e o conhecimento das técnicas de cirurgia plástica que um cirurgião especializado da área.

Por isso tenha certeza das qualificações ao escolher o especialista em Cirurgia Plástica.

Dra. Lorena Duarte Rosique

Cirurgiã Plástica

CRM-GO 15293 / RQE 13.144

-Pós-Graduação em Medicina Estética

-Pós-Graduação em Terapia Intensiva Adulto

