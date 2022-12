Cirurgiã Plástica Dra Lorena Rosique – Nutrição e Cirurgia Plástica

Para se obter sucesso na cirurgia plástica não é necessário apenas planejamento do ato cirúrgico e capacitação e experiência do cirurgião plástico. A nutrição é um importante fator para prevenção de complicações e promoção de um resultado estético mais satisfatório.

É essencial avaliar o estado nutricional do paciente e realizar o planejamento nutricional no período entre o pré e pós-operatório com a ingestão de macro e micronutrientes. A dieta pré-operatória tem influência no sucesso da cirurgia e pode ajudar a reduzir as complicações e melhorar a cicatrização. Esse acompanhamento da nutrição auxilia a evitar e reverter situações comuns que acontecem após as cirurgias plásticas, como a prisão de ventre, fraqueza e perda de tecido muscular, além de prevenir outras carências nutricionais.

O primeiro mês de pós-operatório é importante que o paciente adote uma dieta balanceada, com alimentos saudáveis contendo proteínas, vitaminas carboidratos e gorduras boas. Mesmo aqueles pacientes que realizaram a cirurgia com objetivo de emagrecimento, a dieta não deve ser restritiva pois, a carência de nutrientes pode prejudicar o sistema imunológico e retardar a recuperação.

Confira quais alimentos devemos manter antes e depois da cirurgia plástica para acelerar a cicatrização, diminuir complicações e potencializar os resultados: carnes magras como aves e peixes; gorduras boas como o azeite, castanhas e abacate; grãos como o feijão, lentilha e ervilha; frutas cítricas ricas em vitamina C como limão, acerola, laranja; frutas vermelhas ricas em antioxidantes e carboidratos integrais, também é importante manter uma boa hidratação.

Fazer cirurgia plástica requer uma avaliação integral do paciente para minimizar os riscos e potencializar os resultados.

