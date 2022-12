Câncer de Próstata Goiânia – Quando os homens devem iniciar a prevenção do câncer de próstata?

A prevenção do câncer de próstata deve ser iniciada a partir dos 45 anos para homens com histórico da doença e da raça negra, fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença. Homens sem estes fatores devem fazer a prevenção a partir dos 50 anos. Lembrando que a prevenção deve ser feita mesmo sem a presença de sintomas, pois o câncer de próstata no estágio inicial geralmente é assintomático.

Os dois grandes aliados na detecção precoce do câncer de próstata são o exame de toque retal e a dosagem de PSA. O exame de PSA avalia os níveis do antígeno prostático específico no sangue. Enquanto que exame de toque retal, permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e nódulos suspeitos. A realização de ambos, garante que cerca de 90% dos casos de câncer sejam detectados. Caso haja suspeita de câncer de próstata, pode ser solicitada uma biópsia, que retira fragmentos da próstata para análise.

Não deixe de fazer a prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata se diagnosticado na fase inicial tem 90% de chances de cura.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

WhatsApp: (62) 99608-9937

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Acesse o site: https://drleandroferro.com.br

