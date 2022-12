Cirurgiã Plástica Dra Lorena Rosique – Como se preparar para uma cirurgia plástica?

Os cuidados na preparação da cirurgia plástica são determinantes para evitar o aparecimento de eventuais complicações e impactar positivamente nos resultados. A preparação pode levar dias ou meses, dependendo da cirurgia plástica. Por isso é importante seguir as orientações até o dia da internação.

Conheça as principais orientações para auxiliar na preparação da cirurgia plástica:

Respeite as recomendações do seu médico

Siga todas as orientações do seu médico pois somente ele tem conhecimento sobre sua história médica e os riscos de cada procedimento.

Mantenha uma boa dieta

É fundamental se preparar bem antes da cirurgia e manter uma dieta balanceada, rica em vegetais e proteínas. A anemia e a falta de nutrientes e vitaminas como as vitaminas A, B, C, zinco, cobre, ferro, vitamina K podem prejudicar a cicatrização e facilitar sangramentos.

Planeje suas atividades pré e pós-operatórias

Qualquer cirurgia necessita de dias de repouso pós-operatório para a uma boa recuperação, lembrando também da preparação nos dias que antecederão a cirurgia. Portanto, organize bem para poder se recuperar, e não ter intercorrências, o resultado também depende do pós-operatório adequado.

Se informe bem sobre as etapas da cirurgia

Não deixe de esclarecer todas as dúvidas sobre as etapas da cirurgia com seu médico. Afinal, quanto mais informações você tiver, mais tranquila em relação ao procedimento você ficará.

Se prepare psicologicamente

Mantenha se relaxado, tente diminuir a ansiedade e o nervosismo. Estar tranquilo e confiante, com certeza, ajudará a passar pelo procedimento de forma saudável e equilibrada. Tenha em mente, que a cirurgia plástica irá realçar sua beleza natural e suas características, trazendo mais autoestima e felicidade. Caso esteja com receio sobre alguma questão da cirurgia, procure seu médico para esclarecer todas as suas dúvidas e questionamentos.

Evite a automedicação

Nunca faça uso de qualquer medicamento sem orientação médica. Em especial, antes e após a cirurgia, pois qualquer medicamento pode trazer complicações e prejudicar o resultado esperado.

Faça todos os exames pré-operatórios solicitados pelo médico

Os exames pré-operatórios como avaliação clínica, laboratorial, cardiológica e avaliação pré-anestésica são essenciais para diminuir risco durante a cirurgia.

Pare de fumar

Parar de fumar, pelo menos, nas quatro últimas semanas que antecedem a cirurgia plástica é primordial para o seu sucesso. O cigarro pode dificultar a circulação, prejudicando a oxigenação do sangue. Isso pode dificultar a cicatrização, além de elevar o risco de sofrer embolia pulmonar ou trombose.

Seguindo estas recomendações, respeitando o seu corpo e, principalmente, fazendo tudo o que seu médico recomenda, as chances de sua cirurgia ser um sucesso são altíssimas!

