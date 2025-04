Cicatriz em L na mastopexia: a escolha moderna para levantar os seios com mais discrição

5/5 - (9 votos)

A mastopexia com cicatriz em L tem ganhado espaço entre os procedimentos preferidos para quem deseja levantar os seios e corrigir a flacidez sem abrir mão de um resultado estético mais natural e com marcação mais discreta.

Indicada para mulheres que apresentam queda ou flacidez das mamas, essa técnica realiza a elevação do tecido mamário com uma incisão menor. Em vez do clássico “T” invertido, o corte vertical finaliza suavemente na base da mama — o que reduz a extensão da cicatriz visível.

Durante o procedimento, o excesso de pele é retirado e a aréola é reposicionada para o centro da mama, garantindo simetria e firmeza. A recuperação exige atenção às orientações médicas, mas costuma ser bem tolerada.

