Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Saiba mais sobre a Ultrassonografia doppler de tireoide

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia: A ultrassonografia com doppler colorido de tireoide é realizada por meio de ondas sonoras de alta frequência que transforma os ecos em imagens fotográficas e vídeos. O exame avalia o fluxo sanguíneo na região examinada, detectando anormalidades morfológicas e funcionais da tireoide. A ultrassonografia com Doppler é um exame não invasivo, indolor e sem uso de radiação ionizante. O médico desliza o transdutor (aparelho que faz a captação das imagens) pelo pescoço do paciente e assim as imagens são captadas.

A ultrassonografia com doppler de tireoide é indicada para diagnosticar as seguintes condições:

Nódulos na tireoide;

Diferenciar nódulos benignos ou malignos;

Identificar nódulos cervicais, tireoidianos, linfonodos cervicais, cistos, entre outros;

Avaliar alterações do parênquima tireoidiano;

Avaliação pós-cirúrgica;

Rastreamento de pacientes com alto risco de câncer de tireoide; e

Guiar punção aspirativa de agulha fina de tireoide.



