Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Qual a diferença entre AVC isquêmico e AVC hemorrágico?

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), também conhecido como derrame, é caracterizado pela obstrução ou rompimento dos vasos que conduzem o sangue para o cérebro, causando a morte das células nervosas da região cerebral atingida.

Esse acidente pode ser dar de duas formas: o AVC Isquêmico e o AVC Hemorrágico.

O AVC Isquêmico ocorre quando há um entupimento ou obstrução de um vaso sanguíneo cerebral, interrompendo a chegada de sangue e oxigênio para os neurônios, que começam a morrer rapidamente. Cerca de 80% dos casos de AVC são isquêmicos e, de acordo com as causas do entupimento, o acidente pode ser classificado como:

AVC Isquêmico aterotrombótico;

AVC Isquêmico cardioembólico;

AVC Isquêmico por dissecção artéria;

AVC Isquêmico criptogênico;

AVC Isquêmico de outras etiologias.

Já o AVC Hemorrágico, ocorre quando há rompimento de vasos sanguíneos cerebrais. Geralmente, esse tipo de acidente é decorrente de aneurisma, hipertensão, traumatismo, distúrbios de coagulação do sangue e malformação arteriovenosa (MAV).

O diagnóstico do AVC é feito por meio de exames de imagem, que permitem identificar a área do cérebro afetada e o tipo de AVC.

