Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Miomas uterino: qual tipo de ultrassom fazer?

Os miomas uterinos são tumores não cancerígenos que se desenvolvem no útero, geralmente durante a idade reprodutiva das mulheres. Para diagnosticar e monitorar a condição, o ultrassom é uma ferramenta crucial e existem dois tipos principais utilizados nesse contexto: o transvaginal e o pélvico.

O ultrassom transvaginal oferece uma visão mais detalhada dos órgãos pélvicos, sendo particularmente eficaz na detecção de miomas pequenos. Já o ultrassom pélvico, realizado através da parte inferior do abdômen, proporciona uma visão abrangente do útero e seus arredores.

A escolha entre essas opções depende da localização e do tamanho dos miomas, além das necessidades específicas do paciente. Recomenda-se conversar com o médico para determinar a abordagem mais apropriada. O diagnóstico precoce e a escolha do ultrassom adequado são cruciais para um tratamento eficaz dos miomas uterinos.

