Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Importância da prevenção da saúde masculina

A campanha Novembro Azul tem como foco a saúde integral do homem, conscientizando a população masculina sobre a importância da prevenção de doenças e os cuidados com a saúde.

Uma das doenças mais comuns entre os homens é o câncer de próstata que se desenvolve de forma “silenciosa”, sem apresentar sintomas. Homens a partir dos 50 anos, mesmo sem sintomas ou a partir dos 45 anos, caso tenham algum fator de risco devem se consultar regularmente com o urologista e realizar exames preventivos.

Além do exame de PSA e do toque retal, principais exames preventivos do câncer de próstata, a ultrassonografia próstata também é um dos exames mais recomendados pelo urologista na identificação da doença. O exame consegue verificar em tempo real os detalhes da próstata, assim como qualquer alteração anatômica.

Faça a consulta com o urologista e a prevenção do câncer de próstata!

