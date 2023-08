Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Exames necessários para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama

O câncer de mama é o tipo de tumor maligno mais frequente nas mulheres brasileiras, constituindo um sério problema de saúde em nosso país e em todo o mundo.

Portanto, a partir de determinada idade e considerando o histórico familiar, todas as mulheres devem fazer exames que auxiliem na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama. Entre eles, estão o exame clínico das mamas, a mamografia e, também, o ultrassom das mamas.

Este último, é um exame que permite detectar alterações mamárias variadas, incluindo nódulos, cistos, secreções nos mamilos, espessamento do tecido mamário, entre outras.

O ultrassom das mamas é simples e indolor, realizado através de um aparelho transdutor que transforma ondas sonoras em imagens, permitindo visualizar de forma extensiva a região das mamas. Indicado para pacientes jovens que tenham percebido alteração palpável nas mamas, mulheres com histórico familiar de câncer de mama e, também, aquelas que não podem realizar exames com radiação ionizante, esse exame é fundamental para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama!

Agende seu ultrassom das mamas e previna-se contra o câncer de mama.

