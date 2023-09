Avanço da Educação goiana é destaque em Seminário Nacional pela Alfabetização

Durante o Seminário Nacional pela Alfabetização, realizado em Brasília, nesta terça-feira (19/09), o governador Ronaldo Caiado destacou a autonomia da Secretaria Estadual da Educação (Seduc) para execução de projetos de ensino e os resultados do Programa AlfaMais, que atende 300 mil estudantes nos 246 municípios goianos. A iniciativa recebeu R$ 58 milhões em recursos e levou à melhoria substantiva do índice de proficiência avançada dos alunos do segundo ano do ensino fundamental.

Diante de representantes dos estados do Maranhão, Paraná, Tocantins, Ceará e Paraíba, Caiado defendeu o engajamento dos governadores, em parceria com os municípios, na missão de preparar as crianças para o futuro: “É função do Estado dar igualdade de oportunidades”. E acrescentou que somente uma educação pública de qualidade pode combater o analfabetismo funcional e digital, que leva à exclusão de parcela dos alunos.

Para o chefe do Executivo, a política educacional cearense foi uma importante referência para avanços promovidos em Goiás por meio do AlfaMais. O principal resultado é o aumento do índice de proficiência avançada em Português e Matemática, que passou de 49% para 56% entre 2021 e 2022. De acordo com ele, outras medidas, como compra de ônibus escolares e reajuste da verba destinada à merenda contribuíram para uma “mudança significativa” na educação goiana.

“Investimos R$ 5,5 bilhões na área e transformamos a educação em Goiás. Sempre repito: só com educação de qualidade é possível romper o ciclo da pobreza”, disse Caiado. A secretária da Educação, Fátima Gavioli, também participou do evento e agradeceu a autonomia que possui para a execução dos programas da pasta. “Estamos vivendo um momento único. Ele me escolheu para fazer esse trabalho e aproveito cada dia para fazer valer a pena na vida das crianças”, salientou.

Programa

O AlfaMais Goiás é desenvolvido em regime de colaboração entre Estado e municípios, com foco em assegurar que as crianças saibam ler e escrever até o segundo ano do ensino fundamental. Apesar de Governo Estadual não ser legalmente responsável pelo nível de ensino, tem auxiliado as prefeituras goianas com distribuição de 350 mil livros, 144 mil kits escolares e 13 mil kits literários. Além disso, 3 mil gestores da educação infantil passaram por capacitação.

Presenças

Além do governador de Goiás, participaram da mesa de debates do Seminário Nacional da Alfabetização o governador da Paraíba, João Azevêdo Lins; o secretário de Educação do Tocantins, Fábio Pereira Vaz; a secretária de Educação do Ceará, Eliana Estrela; o secretário da Educação do Paraná, Roni Vieira; e o secretário em exercício da Educação do Maranhão, Anderson Flávio Lindoso. O evento foi promovido pelo Ministério da Educação, em parceria com entidades do terceiro setor.