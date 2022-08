Agricultura em Goiás – Empresas podem se inscrever para participar da Feira de Alimentos de Abu Dhabi

Estão abertas até o dia 12 de setembro as inscrições para as empresas brasileiras de alimentos interessadas em participar do Pavilhão Brasil na Abu Dhabi International Food Exhibition 2022. A feira ocorrerá entre os dias 6 e 8 de dezembro deste ano.

O Pavilhão Brasil é coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

De acordo com o Departamento de Promoção Comercial e Investimentos da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, a participação de empresas brasileiras no evento será uma oportunidade para a realização de negócios e abertura de novas fronteiras para o agronegócio brasileiro nos Emirados Árabes.

Quem pode participar?

Empresas da indústria de alimentos e bebidas, comerciais exportadoras, tradings, entidades setoriais e cooperativas.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição: Acesse aqui

Para mais informações, contatar a Coordenação-Geral de Promoção Comercial (CGPC), no endereço eletrônico [email protected] ou pelo telefone +55 61 3218-2425

Quais são os custos de participação?

O Mapa e o MRE serão responsáveis pelos custos de contratação do espaço na feira, montagem do estande, apoio de recepcionistas bilíngues e confecção do catálogo do Pavilhão Brasil.

Cada empresa participante será responsável por suas despesas pessoais (passagens aéreas, vistos, vacinas, hospedagem, alimentação etc.) e pelos custos com o envio de amostras. Além disso, o Ministério da Agricultura incentiva os expositores a investirem em iniciativas complementares de promoção que possam potencializar os resultados positivos do evento.

Pavilhão Brasil

As empresas brasileiras que forem selecionadas para participar da feira Abu Dhabi International Food Exhibition 2022 como expositoras farão parte do Pavilhão Brasil, e contarão com uma estrutura completa, incluindo recepcionistas bilíngue, catálogo institucional e mobiliário para preparação e exposição de produtos, bem como para reunião com os potenciais compradores e apoio técnico da equipe do Mapa.

A Feira

A Abu Dhabi International Food Exhibition é um dos maiores eventos de alimentos, bebidas e hospitalidade da região, sendo uma grande oportunidade de geração de negócios avaliados em mais de US$ 1,9 bilhão durante os dias do evento.

Informação: MAPA