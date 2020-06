Ações mundiais modestamente mais altas, com investidores refletindo sobre o Covid-19, perspectivas de recuperação

Os mercados globais de ações subiram em negociações irregulares na sexta-feira, com preocupações provocadas pelas perspectivas menos otimistas do Federal Reserve de recuperação econômica e um salto nos casos de coronavírus nos EUA.

Os três principais índices de ações dos EUA subiram pelo menos 1%, um dia após a pior queda do dia em três meses. O indicador de ações da MSCI em todo o mundo ganhou 0,34%.

Os preços spot do ouro subiram quando os investidores compraram o porto-seguro, com os metais preciosos avançando para seu maior ganho desde a semana de 10 de abril. [GOL /] Enquanto isso, os preços do petróleo caíram pela primeira vez em sete semanas. [OU].

O ouro à vista subiu 0,3%, para 1.731,81 dólares a onça. Os contratos futuros de ouro nos EUA caíram 0,1%, a $ 1.737,30.

Rich Meckler, sócio da Cherry Lane Investments, com sede em Nova Jersey, disse que a alta de sexta-feira indicou que alguns investidores estão retornando aos mercados, apesar das amplas incertezas sobre a recuperação econômica e o futuro da pandemia de coronavírus.

“Você poderia argumentar que, no próximo ano, desta vez, tudo voltará ao normal, e que vários anos antes de voltarmos ao caminho, e é com isso que os investidores estão lutando”, nos últimos dias, Meckler disse.

As autoridades mundiais de saúde expressaram preocupação esta semana em que os países, enfrentando o impacto econômico devastador dos bloqueios destinados a conter a disseminação do coronavírus, estão levantando restrições muito rapidamente e arriscando um ressurgimento nos casos.

No início desta semana, o Fed previu um declínio de 6,5% na produção dos EUA este ano e disse que a recuperação econômica está em algum momento.

O Dow Jones Industrial Average subiu 477,37 pontos, ou 1,9%, para 25.605,54, o S&P 500 ganhou 39,21 pontos, ou 1,31%, para 3.041,31 e o Nasdaq Composite acrescentou 96,08 pontos, ou 1,01%, para 9.588,81.

Apesar disso, os três principais índices sofreram o maior declínio percentual semanal desde a semana encerrada em 20 de março.