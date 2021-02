Urologista Goiânia – Use preservativo no Carnaval. Previna-se!

Quando falamos em Carnaval, devemos sempre nos lembrar das ISTs: infecções sexualmente transmissíveis.

As ISTs podem ser causadas por mais de 30 vírus e bactérias através do contato, sem o uso de preservativo, com uma pessoa que esteja infectada.

Geralmente se manifestam através de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas, porém muitas apresentam fase assintomática, ou seja, sem sintomas.

Entre as principais ISTs estão a clamídia, HPV, herpes genital, gonorreia, hepatite B e C e sífilis e HIV. A sífilis adquirida sexualmente teve um alto crescimento no país assim como o vírus HIV que cresceu consideravelmente entre as faixas etárias mais jovens, sobretudo dos 15 a 29 anos.

Para se prevenir, os foliões devem sempre usar o preservativo nas relações sexuais.

Os preservativos masculino e feminino, são distribuídos gratuitamente em toda a rede pública de saúde.

