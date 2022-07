Urologista Goiânia – Se o exame de PSA foi normal. Tenho que fazer exame de toque?

Sim. O exame digito retal da próstata (exame de toque) e recomendado mesmo com exame normal de PSA.

É importante pensar no exame de toque da próstata como parte do exame físico do paciente. Assim como se afere a pressão, se examina o abdome, se escuta o pulmão ou se palpa a tireoide em uma consulta medica habitual.

Através deste rápido exame o médico urologista pode avaliar características físicas da próstata (tamanho, superfície, textura, presença ou não de nódulos, etc) que podem auxiliar no diagnóstico das possíveis doenças da próstata em sua fase inicial.

A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que realização de exame laboratorial de PSA e a realização de exame de toque seja discutida e oferecida a todos os homens acima de 50 anos. Importante frisar que estes exames serão feitos somente após a autorização do paciente.

Para aqueles com história familiar de câncer de próstata (pai ou irmão), e/ou da raça negra, esses exames são recomendados a partir dos 45 anos.

A associação de exame de toque da próstata e dosagem sanguínea do PSA consegue detectar uma parte considerável dos tumores de próstata.

Previna-se contra a câncer de próstata e não deixe de fazer os exames regulares com o urologista.

Dr. Leandro Ferro

CRM-GO 10461 / RQE 6861

Urologista;

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia;

Membro Internacional da Associação Americana de Urologia (AUA);

Pós-Graduado em Cirurgia Robótica em Urologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

Atendimento:

ONCORE

Órion Business, Sala 3708, Setor Marista, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3412-8633

WhatsApp: (62) 98621-1030

INGOH

Rua 87, nº 598, Setor Sul, Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3226-0200 / (62) 3414-8800

ENCORE

Rua Gurupi, Qd. 25, Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3230-1800

Visite nosso site: https://drleandroferro.com.br

